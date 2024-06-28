РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых футболистов

В пятницу, 28 июня, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение о снятии с подмосковных «Химок» запрета на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление АНО «ФК «Химки» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Порошин vs. ФК «Химки». В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 17 мая 2024 года по делу ИП Порошин Д.С. vs. ФК «Химки» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.