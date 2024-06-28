Эль-Шаарави: ни одна команда на Евро не будет рада играть со сборной Италии

Крайний нападающий сборной Италии Стефан Эль-Шаарави высказался о своей национальной команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией, а также прокомментировал ничейный результат с Хорватией (1:1) в матче 3-го тура группового этапа.

«Ни одна команда не будет рада играть со сборной Италии, потому что у нас есть футбольная история. Мы действующие чемпионы, и против нас никогда не бывает легко. Мы убедились в этом в матче с Хорватией. Мы должны стремиться играть открыто против каждой команды. То же самое мы сделаем и против Швейцарии. Наша цель — пройти весь путь.

Победа над Хорватией была очень эмоциональной, гол на 97-й минуте приносит огромную радость. Мы все были очень счастливы. Мы никогда не сдаёмся, мы всегда верим до конца. Мы были хороши, даже если это не был исключительный матч с точки зрения качества, но в самоотдаче не было недостатка. Мы заслужили выход в плей-офф», — приводит слова Эль-Шаарави пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между Швейцарией и Италией состоится в субботу, 29 июня.