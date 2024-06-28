Черчесов вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса на казахском языке
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с журналистом, который задал ему вопрос на казахском языке, информирует Tengri Sport.
Согласно сведениям источника, Черчесову задали вопрос на казахском языке, и он для ответа попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. Однако, когда российскому тренеру задали второй вопрос на казахском языке, он не сдержался и ответил журналисту.
- Журналист: *задаёт вопрос на казахском языке*
- Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?
- Журналист: Я из Казахстана.
- Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
- Журналист: Давайте, отвечайте.
- Черчесов: Но ведь никто не поймёт.
Напомним, когда Черчесов только возглавил сборную Казахстана, он заявлял, что хорошо понимает по-казахски и не нуждается в услугах переводчика.
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