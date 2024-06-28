ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса на казахском языке

Черчесов вступил в перепалку с журналистом из-за вопроса на казахском языке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с журналистом, который задал ему вопрос на казахском языке, информирует Tengri Sport.

Согласно сведениям источника, Черчесову задали вопрос на казахском языке, и он для ответа попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. Однако, когда российскому тренеру задали второй вопрос на казахском языке, он не сдержался и ответил журналисту.

  • Журналист: *задаёт вопрос на казахском языке*
  • Черчесов: Я извиняюсь, вы откуда?
  • Журналист: Я из Казахстана.
  • Черчесов: Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?
  • Журналист: Давайте, отвечайте.
  • Черчесов: Но ведь никто не поймёт.

Напомним, когда Черчесов только возглавил сборную Казахстана, он заявлял, что хорошо понимает по-казахски и не нуждается в услугах переводчика.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сычёв: для Черчесова сборная Казахстана — серьёзный вызов, им по силам выйти на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android