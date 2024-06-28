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Созин: в «Спартаке» у Соболева постоянно недовольное лицо, в «Зените» мы увидим его улыбку

Созин: в «Спартаке» у Соболева постоянно недовольное лицо, в «Зените» мы увидим его улыбку
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новости о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Если Соболев уйдёт в «Зенит» – выиграют все: и Саша, и «Спартак», и «Зенит». Скажите, я разве один замечаю, что в «Спартаке» у него либо грустный, либо недовольный взгляд? Третьего состояния будто бы нет. Да, он лидер команды, он лидер раздевалки, но он перестал расти. А если мы смотрим на Соболева как на одного из основных в сборной, то ему необходим рост. В «Зените» он его получит.

Там надо больше работать. Там снова надо доказывать. С недовольным лицом на партнёров и тренеров больше не посмотришь. А если в «Зените» ему будут больше доверять – он вырастет как футболист. И забьёт больше, чем в «Спартаке».

У Саши в «Спартаке» постоянно недовольное лицо. Он недоволен партнёрами, тренерами, судьями, журналистами… В «Зените» мы наконец-то увидим на его лице улыбку. А «Спартак» найдёт форварда не хуже», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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