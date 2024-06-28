Скаут «Динамо» Танасиевич: «Краснодар» получит пользу от Смолова

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о бывшем нападающем бело-голубых, а ныне форварде «Краснодара» Фёдоре Смолове.

– Как вам решение Смолова, который в 34 года решил пойти в «Краснодар»?

– Он не хотел заканчивать карьеру. Поехал в не чужой для себя клуб. Там его хорошо приняли, он показывал там высокий уровень ранее. Наверняка ещё принесёт пользу. 34 года – точно не самый критичный возраст. Уверен, «Краснодар» получит от него то, что хочет. У «Динамо» же другая дорога. Поэтому контракт с ним и не был продлён, — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России. В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Краснодар» завоевал серебро.