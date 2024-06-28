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CAS назначил дату слушания по делу «Ростова» против Норманна

CAS назначил дату слушания по делу «Ростова» против Норманна
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Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по делу российского футбольного клуба «Ростов» против норвежского футболиста Матиаса Норманна, сообщает пресс‑служба суда. Слушания состоятся 13 августа.

Напомним, в сентябре 2022 года Норманн перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года стало известно, что он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS. «Динамо» также подавало жалобу против Норманна, которая была удовлетворена.

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