CAS назначил дату слушания по делу «Ростова» против Норманна

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по делу российского футбольного клуба «Ростов» против норвежского футболиста Матиаса Норманна, сообщает пресс‑служба суда. Слушания состоятся 13 августа.

Напомним, в сентябре 2022 года Норманн перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе 2023 года стало известно, что он покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В ноябре «Ростов» объявил, что трибунал ФИФА признал Норманна виновным в досрочном расторжении контракта без оснований. Суд обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норвежец с решением не согласился и заявил о подаче апелляции в CAS. «Динамо» также подавало жалобу против Норманна, которая была удовлетворена.