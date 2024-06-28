Канищев: лучше пусть Александр Иванович Медведев на поле за «Зенит» выходит, чем Соболев

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев отреагировал на новости о желании сине-бело-голубых подписать форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

«Лучше тогда пусть Александр Иванович Медведев на поле за «Зенит» выходит, чем Соболев. От него в центре поля будет такой же результат. Примерно один уровень мастерства. Это не уровень «Зенита». Соболев — самое слабое звено в «Спартаке». Это бизнес агентов, это не про футбол. Такое не первый раз в «Зените». Не удивлюсь, если такое случится», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.