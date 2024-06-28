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Александр Канищев: Сергеев по сравнению с Соболевым — Пеле

Александр Канищев: Сергеев по сравнению с Соболевым — Пеле
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев отреагировал на новость о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

«Соболеву вернуться бы в «Крылья» и закрепиться в составе. Сергеев по сравнению с Соболевым — Пеле», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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