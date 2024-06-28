ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Колумбия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним Шуниным — источник

«Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним Шуниным — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

Сообщается, что у Шунина есть предложение от «Динамо» стать куратором вратарского направления в развитии игроков академии.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
Люк Уилкшир: «Динамо» должно сделать всё, чтобы сохранить Шунина в любом качестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android