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Нагельсман высказался в преддверии плей-офф Евро-2024

Нагельсман высказался в преддверии плей-офф Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался в преддверии плей-офф чемпионата Европы — 2024. По словам специалиста, заключительный матч группового этапа со Швейцарией (1:1) стал отличной проверкой перед играми на выбывание.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

«Мы много рисковали в последнем матче со Швейцарией. Это была очень хорошая проверка перед играми на выбывание и хороший знак, что мы умеем возвращаться в игру. В нашей команде есть особый дух. Мы должны поддерживать его, так как он может оказать большое влияние на результат. Закон больших турниров таков, что с каждой стадией соперники становятся всё сложнее», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, Германия вышла из группы с первого места. В 1/8 финала немцам предстоят встретиться со сборной Дании.

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