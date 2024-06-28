Нагельсман высказался в преддверии плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался в преддверии плей-офф чемпионата Европы — 2024. По словам специалиста, заключительный матч группового этапа со Швейцарией (1:1) стал отличной проверкой перед играми на выбывание.

«Мы много рисковали в последнем матче со Швейцарией. Это была очень хорошая проверка перед играми на выбывание и хороший знак, что мы умеем возвращаться в игру. В нашей команде есть особый дух. Мы должны поддерживать его, так как он может оказать большое влияние на результат. Закон больших турниров таков, что с каждой стадией соперники становятся всё сложнее», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, Германия вышла из группы с первого места. В 1/8 финала немцам предстоят встретиться со сборной Дании.