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Петржела – о Соболеве в «Зените»: хороший нападающий всегда нужен

Петржела – о Соболеве в «Зените»: хороший нападающий всегда нужен
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

– Соболев нужен «Зениту»?
– Хороший нападающий нужен всегда», – сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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