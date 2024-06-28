Сербия – единственная сборная, ни разу не лидировавшая в счёте на Евро-2024

Сборная Сербии стала единственной национальной командой на чемпионате Европы — 2024, которая ни разу не лидировала в счёте в матчах группового этапа. Об этом сообщает телеграм-канала Opta Sports.

Среди сборных, вышедших в плей-офф, меньше всего лидировали в счёте Нидерланды – 12 минут и 27 секунд. Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.