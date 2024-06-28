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В федерации футбола Казахстана сообщили, что Черчесов начал изучать казахский язык

В федерации футбола Казахстана сообщили, что Черчесов начал изучать казахский язык
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов посетил свой первый урок казахского языка, сообщает пресс-служба федерации футбола страны в своём телеграм-канале.

Также сообщается, что лекцию главному тренеру читал Канат Тасибеков, известный знаток казахского языка, который заявил, что постарается до конца года заставить Черчесова говорить на языке как можно больше.

«Федерация футбола Казахстана всегда отдаёт приоритет казахскому языку. При этом, помимо курсов по обучению казахскому языку, со стороны КФФ также работает комитет по развитию казахского языка», — говорится в заявлении в телеграм-канале федерации.

Напомним, сегодня, 28 июня, стало известно, что главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с журналистом, который задал ему вопрос на казахском языке.

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