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Сборная Дании обратилась с просьбой к своим болельщикам перед матчем с Германией

Сборная Дании обратилась с просьбой к своим болельщикам перед матчем с Германией
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Пресс-служба сборной Дании обратилась к болельщикам национальной команды с просьбой прийти на матч 1/8 финала Евро-2024 с Германией в футболках красного цвета. Смесь красных датских цветов и белых немецких цветов создаст красно-белое сочетание, которое является традиционным для Дании.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

«Завтра состоится матч с Германией. Мы призываем всех болельщиков прийти на матч в красной футболке. Пожалуйста, помогите нам распространить это сообщение. С датской стеной красных джерси и белыми немецкими джерси стадион будет красно-белым», — написала пресс-служба сборной Дании в соцсетях.

Напомним, 29 июня сборные Германии и Дании встретятся в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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