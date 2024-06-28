Франко Камоцци высказался о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России

Итальянский функционер Франко Камоцци прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Напомним, специалист подписал новое соглашение, рассчитанное на четыре года.

«Я считаю, что решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным до 2028 года — это правильное решение. Сборная России прогрессирует с ним», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборную России Карпин возглавил летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.