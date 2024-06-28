Радимов: никому из новичков «Зенита» не гарантировано место в стартовом составе

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о новичках «Зенита», подписанных в летнее межсезонье. По его словам, никому из новых футболистов не гарантировано место в основном составе сине-бело-голубых. Напомним, летом «Зенит» уже успел подписать четверых игроков: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Козлова и Юрия Горшкова, а также атакующего игрока Максима Глушенкова.

«Любая команда хочет усиливаться, и «Зенит» в том числе. Тем более это лидер последних лет и чемпион страны. Опять же, и для журналистов интересно, когда футболисты меняются, приходят новые. Никому из этих игроков не гарантировано место в стартовом составе. Примеров таких достаточно. Конкуренция есть на каждой позиции, и она бешеная», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».