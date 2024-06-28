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Танасиевич: «Динамо» в последние годы точечно усиливалось. Эта тенденция продолжится

Танасиевич: «Динамо» в последние годы точечно усиливалось. Эта тенденция продолжится
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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал работу бело-голубых на трансферном рынке.

– «Динамо» пока усилилось только вратарём Лунёвым. Хотя команду покинули Смолов, Паршивлюк – ждать ли ещё трансферов от клуба?
– Думаю, да. Хотя нынешние футболисты показали, что на них можно рассчитывать. Давно «Динамо» не боролось за чемпионство до последнего тура. Сейчас подписали хорошего вратаря. Полагаю, будут ещё приобретения. В какие зоны ждать усиления? «Динамо» в последние три-четыре года делало очень точечные трансферы. Такая политика и продолжится. По 10-15 игроков приходить не будут, — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков, уступив второе место по дополнительным показателям «Краснодару», имевшему в своём активе столько же очков. О переходе экс-голкипера «Байера», «Карабаха» и «Зенита» Андрея Лунёва бело-голубые объявили 18 июня. Голкипер пополнил состав москвичей в статусе свободного агента. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года.

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