Кирьяков: тяжело верится в победу Грузии над Испанией, они уже дали праздник болельщикам

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от противостояния сборных Испании и Грузии на стадии 1/8 финала Евро-2024. Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне 30 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию в 1/8 Евро. Несмотря на подвиг грузин в матче с португальцами, очень тяжело. Было потрачено много сил физических и психологических. Гуляет не только страна, но и футболисты. Соберутся ли они, чтоб сыграть с Испанией так же организованно? Это мы увидим с первых минут.

Испанцы на кураже. Если они быстро забьют, счёт может быть крупным. При всём уважении к сборной Грузии. В этом мало кто сомневается. Но грузины уже прыгнули выше головы, дали праздник своим болельщикам. Будем надеяться, что мнения большинства они опровергнут», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.