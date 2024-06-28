Лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе согласовал личный контракт с «Монако» — Романо

Нападающий сборной Грузии и французского «Метца» Жорж Микаутадзе достиг устного соглашения по условиям личного контракта с «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Монако» также направил предложение в «Метц», чтобы договориться о цене, пытаясь опередить другие клубы и заключить сделку до конца Евро-2024.

Напомним, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард стал единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет с командой Испании. Встреча состоится 30 июня.