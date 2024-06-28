ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе согласовал личный контракт с «Монако» — Романо

Лучший бомбардир Евро-2024 Микаутадзе согласовал личный контракт с «Монако» — Романо
Комментарии

Нападающий сборной Грузии и французского «Метца» Жорж Микаутадзе достиг устного соглашения по условиям личного контракта с «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Монако» также направил предложение в «Метц», чтобы договориться о цене, пытаясь опередить другие клубы и заключить сделку до конца Евро-2024.

Напомним, нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард стал единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Грузия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира, где в 1/8 финала сыграет с командой Испании. Встреча состоится 30 июня.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Микаутадзе повторил достижение Понедельника, Стоичкова и Бэйла на чемпионатах Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android