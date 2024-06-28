Танасиевич: полагаю, в «Спартаке» советовались с Моуринью по Станковичу

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич, ныне работающий скаутом московского клуба, поделился мыслями о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«У «Спартака» спортивный директор из Португалии. Полагаю, он советовался с Жозе Моуринью по поводу Станковича. Жозе очень высоко ценит Деяна. Станкович выигрывал чемпионства в Сербии и Венгрии. Понимает, как работает большой клуб. Его тренерский стиль – итальянский.

Важный нюанс: «Црвена Звезда» и «Ференцварош» на голову выше своих конкурентов во внутренних лигах. Но при этом в европейских турнирах его команды выглядели неплохо. Сейчас Станкович в другой ситуации, и очень интересно, как это будет выглядеть. Ведь «Спартак» не гегемон. Интересно, как он отреагирует на эту ситуацию по-тренерски. С другой стороны, он пошёл в «Сампдорию», когда ситуация была, по сути, безнадёжной. Но он не испугался за свою репутацию, пришёл и стал работать.

Сколько отвожу времени Станковичу в «Спартаке»? Критиковать его будут после 15 минут первого же матча. Даже товарищеской встречи. Уверен, он к этому готов», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.