Швейцария попросила закрыть смотровую площадку, чтобы за их тренировками не следила Италия

Сборная Швейцарии попросила закрыть смотровую площадку 217-метровой телебашни, располагающейся в Штутгарте, для того чтобы за её тренировками не могли подсматривать представители итальянской национальной команды в преддверии их очного матча в 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, с этой смотровой площадки хорошо видна тренировочная база сборной Швейцарии. В швейцарской национальной команде опасаются, что итальянцы могут узнать об их тактических наработках перед очным матчем сборных.

Напомним, матч Швейцария — Италия состоится 29 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

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