ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал поражение в контрольном матче со «Спартаком»

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал поражение в контрольном матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче со столичным «Спартаком». Встреча прошла вчера, 27 июня. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
27 июня 2024, четверг. 11:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зиньковский – 27'     1:1 Иваньков – 37'     2:1 Мелёшин – 49'     3:1 Зорин – 73'    

«Первый тайм был, я считаю, равный. «Спартак» владел мячом, у нас был хороший контроль мяча, поэтому закономерный счёт 1:1. Хотя моменты были и возле наших ворот, но наша оборона в целом хорошо справлялась. Также мы смогли создать несколько неплохих моментов у ворот соперника.

Во втором тайме дали ребятам, которые первый тайм играли, немного побольше времени, потому что исходили из нашего плана подготовки к сезону. Хотя, понятно, они находятся под нагрузками: хоть мы сейчас и работаем в одноразовом режиме, но нагрузки мы не сбавляем. Даже сегодня было видно, что мы ещё «тяжеловаты» в работе с мячом, передвижении», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
«Соболев реально хочет в «Зенит». Всё о вероятном трансфере форварда из «Спартака»
«Соболев реально хочет в «Зенит». Всё о вероятном трансфере форварда из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android