Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал поражение в контрольном матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче со столичным «Спартаком». Встреча прошла вчера, 27 июня. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

«Первый тайм был, я считаю, равный. «Спартак» владел мячом, у нас был хороший контроль мяча, поэтому закономерный счёт 1:1. Хотя моменты были и возле наших ворот, но наша оборона в целом хорошо справлялась. Также мы смогли создать несколько неплохих моментов у ворот соперника.

Во втором тайме дали ребятам, которые первый тайм играли, немного побольше времени, потому что исходили из нашего плана подготовки к сезону. Хотя, понятно, они находятся под нагрузками: хоть мы сейчас и работаем в одноразовом режиме, но нагрузки мы не сбавляем. Даже сегодня было видно, что мы ещё «тяжеловаты» в работе с мячом, передвижении», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».