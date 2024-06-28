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Нападающий Италии Дзакканьи высказался о сборной Швейцарии перед матчем 1/8 финала Евро

Нападающий Италии Дзакканьи высказался о сборной Швейцарии перед матчем 1/8 финала Евро
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Нападающий сборной Италии Маттиа Дзакканьи высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Италии. Встреча состоится в субботу, 29 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Швейцарии — очень крепкая, хорошо подготовленная команда. У них в составе много опытных футболистов, и некоторые из них играют в нашем чемпионате. Надо будет немало постараться, чтобы пройти в четвертьфинал. Мы уже посмотрели много видеоматериалов по сборной Швейцарии. Они играют компактно, бьются друг за друга», — приводит слова Дзакканьи официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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