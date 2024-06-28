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Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 29 июня

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 29 июня
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В ночь на завтра, 29 июня, в Кубке Америки 2024 года пройдут два матча. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 29 июня (время — московское):

1:00. Группа D. Колумбия — Коста-Рика;
4:00. Группа D. Парагвай — Бразилия.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Парагвай — Бразилия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Календарь Кубка Америки — 2024
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