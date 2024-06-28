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Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии была похожа на мадридский «Реал» по менталитету

Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии была похожа на мадридский «Реал» по менталитету
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Полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган ответил на вопрос, что необходимо сделать немецкой национальной команде для того, чтобы она продолжала набирать форму по ходу Евро-2024.

«Прежде всего нам необходимо разобраться с ситуацией, когда следующие 90 минут могут оказаться последними. Это уже [оказывает] очень большое давление. В этой ситуации решающее значение будет играть менталитет. Можно посмотреть на мадридский «Реал» — самую успешную команду последнего десятилетия. Как они никогда не впадали в панику и всегда сохраняли спокойствие, это замечательно», — приводит слова Гюндогана Frankfurter Allegemeine Zeitung.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Германии сыграет с Данией. Встреча состоится завтра, 29 июня.

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