Абаев – о возможном уходе Шунина из «Динамо»: будет непривычно видеть его в другом клубе

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о возможном уходе голкипера Антона Шунина из столичного «Динамо».

«Шунин уже не самый молодой вратарь. Видимо, в руководстве приняли решение не продлевать с ним контракт, хотя человек столько лет провёл в «Динамо». Не знаю, насколько Антона можно считать прям легендарной личностью для бело-голубых, но Шунин всю карьеру провёл в родном для себя клубе. Это в любом случае вызывает уважение.

Будет, конечно, непривычно видеть Шунина в каком-либо другом клубе, а не в динамовской форме. Таких преданных футболистов всегда непривычно видеть в других командах. Но я не сомневаюсь, что Антон ещё вполне может приносить пользу на уровне Премьер-Лиги», — приводит слова Абаева Legalbet.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.