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Тренер Швейцарии Якин: мы рады позволить Италии взять на себя бремя фаворитов

Тренер Швейцарии Якин: мы рады позволить Италии взять на себя бремя фаворитов
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о фаворите матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Италии. Встреча состоится в субботу, 29 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Италия — более футбольная страна, так что мы рады позволить им взять на себя бремя фаворитов. У нас сплочённая команда, мы показали это в последних трёх матчах. Мы полностью верим в себя и наши способности. Если будем играть с удовольствием, у нас будет шанс на победу», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА со ссылкой на SRF.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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