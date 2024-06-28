Кафу: чем больше бразильцев в АПЛ, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался критически в адрес английской Премьер-лиги.

«Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что там у команд более серьёзный настрой на то, чтобы дойти до финала и выиграть его. В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков и не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах.

Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, в то время как на самом деле вы и близко не являетесь таковым», — приводит слова Кафу Mundo Deportivo.

Напомним, на последнем чемпионате мира, который прошёл в 2022 году в Катаре, сборная Бразилии дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (1:1, пен. 4:2).

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