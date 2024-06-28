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Источник: Антон Миранчук не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива»

Источник: Антон Миранчук не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива»
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В переговорах между «Локомотивом» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту снова наступила пауза. Стороны пока не договорились о третьей встрече. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, третья встреча по обсуждению контракта всё ещё не назначена, стороны взяли паузу в переговорах. При этом Миранчуком интересовались другие российские клубы, но до предложений дело не дошло, поскольку футболист сразу дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива». 28-летний полузащитник рассматривает только два варианта: продлить контракт с железнодорожниками или продолжить карьеру за границей.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает 30 июня.

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