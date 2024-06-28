«Локомотив» проведёт контрольный матч с «Партизаном» на «РЖД Арене»

В июле московский «Локомотив» проведёт два контрольных матча. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«6 июля состоится встреча с калининградской «Балтикой» (начало — в 18:00 мск), а 10 июля — с сербским «Партизаном» (начало — в 15:30 мск). Обе игры пройдут на «РЖД Арене», — написано в заявлении клуба.

Матчи «Локомотива» на втором сборе (время — московское):

6 июля, 18:00. «Локомотив» — «Балтика» (Калининград);

10 июля, 15:30. «Локомотив» — «Партизан» (Белград, Сербия).

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.