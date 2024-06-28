Агент Миранчука: до 30 июня Антон — игрок «Локомотива», а дальше — будет дальше

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«До 30-го числа Антон Миранчук — футболист «Локомотива». Это однозначно могу сказать. А дальше — будет дальше», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что в переговорах между «Локомотивом» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту снова наступила пауза. Стороны пока не договорились о третьей встрече. Об этом сообщало издание «РБ Спорт». По сведениям источника, третья встреча по обсуждению контракта всё ещё не назначена, стороны взяли паузу в переговорах. При этом Миранчуком интересовались другие российские клубы, но до предложений дело не дошло, поскольку футболист сразу дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива». 28-летний полузащитник рассматривает только два варианта: продлить контракт с железнодорожниками или продолжить карьеру за границей.