Нико Уильямс: не видел на Евро-2024 команду сильнее, чем сборная Испании

Крайний нападающий сборной Испании Нико Уильямс ответил на вопрос, считает ли он, что какая-либо национальная команда проявила себя на Евро-2024 лучше, чем «Фурия Роха».

«Нет. Я не видел, чтобы кто-то играл лучше. Как команда нет никого сильнее нас. Франция обладает большим индивидуальным потенциалом. Англия — тоже. Но как команда с точки зрения самопожертвования, трудолюбия нет никого лучше нас», — приводит слова Уильямса Marca.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. На стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 «Фурия Роха» встретится с Грузией. Игра состоится 30 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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