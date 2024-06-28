«Челси» не продаст Лукаку «Милану» и «Наполи» дешевле, чем за € 40 млн — Sky Sport Italia

«Челси» не намерен рассматривать вариант с продажей 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку заинтересованным в нём «Милану» и «Наполи» за сумму меньше чем в € 40 млн. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, «Милан» и «Наполи» не готовы заплатить за Лукаку эту цену, поэтому рассчитывают, что английский клуб снизит её. Подчёркивается, что «россонери» также рассматривают вариант с тем, чтобы арендовать бельгийского нападающего ближе к закрытию летнего трансферного окна.

Напомним, в минувшем сезоне Лукаку на правах аренды выступал за «Рому». Он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме Лукаку может стать игроком «Милана» — La Gazzetta dello Sport

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: