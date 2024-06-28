Сычёв: Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о главном разочаровании группового этапа чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

«Не хочется быть занудой и Капитаном Очевидность, но, конечно, Англия больше всего разочаровала на групповом этапе. Я, если честно, своим друзьям в начале Евро сказал, что у меня очень большой вопрос, сможет ли Саутгейт сделать из звёздных, сильнейших игроков мира именно команду, которая сможет выступать ярко и с результатом. На мой скромный взгляд, Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха, того, чего от неё ждут болельщики — такой игры, которую способны показывать лучшие игроки, собранные со всего мира», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Сборная Англии заняла первое место в турнирной таблице группы С, набрав пять очков. Соперниками были Дания, Словения и Сербия. В 1/8 финала чемпионата Европы англичане встретятся с национальной командой Словакии 30 июня.