Президент Казахстанской федерации футбола высказался о конфликте Черчесова с журналистом

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов отреагировал на перепалку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова с местным журналистом во время пресс-конференции.

«Всё закончилось хорошо. Казахское гостеприимство намного выше всяких перепутий. Всегда бывают такие моменты, что не так сказал или не так понял. У обеих сторон этого спора всё нормально. Пошумели, поспорили и сошлись на том, что гостеприимство есть гостеприимство. Все уважают вопросы и ответы друг друга. На случай таких ситуаций есть переводчик, поэтому на пресс-конференции все могут задавать вопросы как на казахском, так и на русском. Русский язык в Казахстане является вторым государственным. Это нормальный процесс, и все понимают, что возможны споры», — приводит слова Барменкулова Sport24.

Ранее на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке, и он для ответа попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова. Однако когда российскому тренеру задали второй вопрос на казахском языке, он не сдержался и вступил в перепалку с журналистом.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.