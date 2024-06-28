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Экс-игрок «Наполи» Гамшик: иногда люди не узнают меня без ирокеза

Экс-игрок «Наполи» Гамшик: иногда люди не узнают меня без ирокеза
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Бывший полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик рассказал, что периодически футбольные болельщики не узнают его без ирокеза на голове, который был у него на протяжении длительного периода игровой карьеры.

«Иногда люди не узнают меня без ирокеза. [Однажды] группа македонских фанатов попросила сфотографироваться, но они просто хотели, чтобы я сфотографировал их. Я сфотографировал и сказал им, что знаю Горана Пандева, но они мне не поверили. Они погуглили и узнали меня, затем мы сфотографировались (смеётся)», — приводит слова Гамшика BBC.

Напомним, Гамшик выступал в составе «Наполи» с 2007 по 2019 год. За этот период он принял участие в 520 матчах во всех турнирах, в которых отметился 121 голом и 103 ассистами.

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