В агентстве защитника ЦСКА Роши рассказали об интересе со стороны иностранных клубов

В агентстве центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши рассказали об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов.

«За Рошей наблюдают несколько клубов Бразилии и Европы. Это игрок, у которого отличный потенциал, с учётом его развития в последние годы. Это нормально, что им интересуются», — сказали в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, 29-летний защитник выступает за красно-синих с 2022 года.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме Виллиан Роша вернулся в Москву и будет готовиться к новому сезону с ЦСКА

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: