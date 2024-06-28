Танасиевич назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич ответил на вопрос о фаворитах Евро-2024.

«Если смотреть на групповой этап, то лучшим образом проявила себя Испания. Но турнир только начинается. Так что возможны разные сценарии. И Англия может попасть в финал, и Италия, которые почти ничего не показали. У меня два фаворита – Франция и Португалия», – приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Сборная Франции в 1/8 финала Евро сыграет с командой Бельгии, Португалия встретится со Словенией. Обе игры пройдут 1 июля.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).