Агент Рыбуса рассказал о переговорах с клубами о переходе футболиста

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, высказался о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что Рыбус покинул «Рубин» из-за завершения срока контракта.

«Разговоры с клубами есть, движения есть, но какие клубы – не скажу. Не могу сейчас говорить, российские это команды или нет. Где-то официальные разговоры, где-то прощупывание почвы. Времени ещё много. Можно сказать, что в Европе пока все спят. Мы никуда не спешим. Мацей хочет выступать там, где будет больше игровой практики, он ещё не наигрался в футбол», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.