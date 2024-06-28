Мирослав Ромащенко: все фавориты Евро-2024 на групповом этапе подтвердили свои притязания

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением о качестве игры главных претендентов на победу на Евро-2024, которую они показали во время группового этапа турнира.

— Все ли фавориты, на ваш взгляд, подтвердили свои амбиции? Или кто-то разочаровал?

— Если посмотреть на те команды, которые вышли в плей-офф, то получается по-разному. Каждый по-своему, но свои притязания и намерения они подтвердили. Хотя бы потому, что мы видим их на следующем этапе. Кто-то был стабильнее, ярче, кто-то играл не так ярко, но свои задачи все решили, — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

Напомним, завтра, 29 июня, на стадии 1/8 финала Евро-2024 состоятся два матча. Сборная Швейцарии сыграет с Италией, а сборная Германии — с Данией.

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