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Мостовой: испанцы рады, что им попалась Грузия, но в футболе нельзя ничего исключать

Мостовой: испанцы рады, что им попалась Грузия, но в футболе нельзя ничего исключать
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия. Встреча состоится 30 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, испанцы рады, что им попалась Грузия. Но в футболе нельзя ничего исключать. Грузия уже сделала свою историю. Они получают удовольствие от игры: рискуют, ничего не боятся, играют смело. Ясно, что Испания будет фаворитом, потому что сильнее по игре и по составу. Но тем интереснее будет смотреть матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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