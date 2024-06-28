Мостовой: испанцы рады, что им попалась Грузия, но в футболе нельзя ничего исключать

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия. Встреча состоится 30 июня.

«Думаю, испанцы рады, что им попалась Грузия. Но в футболе нельзя ничего исключать. Грузия уже сделала свою историю. Они получают удовольствие от игры: рискуют, ничего не боятся, играют смело. Ясно, что Испания будет фаворитом, потому что сильнее по игре и по составу. Но тем интереснее будет смотреть матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).