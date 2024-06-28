ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв: Дешам знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам

Сычёв: Дешам знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о главном фаворите чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

«Я изначально поставил на Францию, с первого дня, и от своего мнения не отказываюсь. Яркого футбола в исполнении французов мы, конечно, пока не увидели, плюс сломанный нос Мбаппе никому не даёт покоя. Но, мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьёзный, плюс опыт Дешама просто космический. И он знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции встретится с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт в понедельник, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро
Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android