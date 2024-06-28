Сычёв: Дешам знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о главном фаворите чемпионата Европы 2024 года, который проходит в Германии.

«Я изначально поставил на Францию, с первого дня, и от своего мнения не отказываюсь. Яркого футбола в исполнении французов мы, конечно, пока не увидели, плюс сломанный нос Мбаппе никому не даёт покоя. Но, мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьёзный, плюс опыт Дешама просто космический. И он знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции встретится с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт в понедельник, 1 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.