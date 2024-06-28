Известный букмекер назвал фаворитов на приз лучшему игроку Евро-2024

Анализ известной букмекерской компании показал, что футболисты сборной Германии Тони Кроос и Джамал Мусиала, а также атакующий хавбек английской национальной команды Джуд Беллингем являются главными претендентами на приз лучшему игроку по итогам Евро-2024.

Аналитики оценивают шансы этих футболистов получить приз лучшему игроку чемпионата Европы — 2024 как восемь к одному. На четвёртом месте находится нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (10/1).

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Германии встретится с Данией. Игра состоится 29 июня. Английская национальная команда на аналогичной стадии проведёт матч с Грузией. Встреча состоится 30 июня.

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