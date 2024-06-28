ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Известный букмекер назвал фаворитов на приз лучшему игроку Евро-2024

Известный букмекер назвал фаворитов на приз лучшему игроку Евро-2024
Комментарии

Анализ известной букмекерской компании показал, что футболисты сборной Германии Тони Кроос и Джамал Мусиала, а также атакующий хавбек английской национальной команды Джуд Беллингем являются главными претендентами на приз лучшему игроку по итогам Евро-2024.

Аналитики оценивают шансы этих футболистов получить приз лучшему игроку чемпионата Европы — 2024 как восемь к одному. На четвёртом месте находится нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (10/1).

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Германии встретится с Данией. Игра состоится 29 июня. Английская национальная команда на аналогичной стадии проведёт матч с Грузией. Встреча состоится 30 июня.

Материалы по теме
Евро-2024: прогнозы букмекеров и коэффициенты перед 1/8 финала

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android