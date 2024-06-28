Семшов: нужно, чтобы сборную России допустили до официальных матчей и Карпин доделал дело

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о продлении контракта тренера Валерия Карпина с национальной командой. Сегодня, 28 июня, стало известно о новом контракте Карпина со сборной России, срок которого рассчитан до 2028 года.

«Карпин и его штаб работают неплохо. Он ещё не сказал последнего слова. Нужно, чтобы сборную России допустили до официальных матчей и Карпин доделал дело до конца. Валерий Георгиевич будет дальше наблюдать за кандидатами в сборную. Думаю, ему не мешает совмещение постов», — приводит слова Семшова «РБ Спорт»

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.