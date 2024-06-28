«Мне было очень тяжело». Игрок сборной Украины пожаловался после вылета с Евро-2024

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пожаловался на здоровье в игре 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Бельгией (0:0).

«Я с шестой минуты смотрел на табло, потому что мне, честно, было физически очень тяжело. После второй травмы мне было тяжеловато. Я ещё в первом тайме сделал рывок или потянулся к мячу и почувствовал что-то в спине. Я мог играть, но не мог делать рывки. То есть не мог делать остроту в атаке, поэтому попросил замену, чтобы вышел Зинченко и помог команде», — сказал Миколенко в интервью YouTube--каналу «ВЗБИРНА».

26 июня на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживал арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 0:0. На 58-й матча Миколенко из-за травмы был заменён на защитника Александра Зинченко.

Напомним, сборная Украины покинула Евро-2024 после группового этапа. Она заняла последнее место в квартете E.