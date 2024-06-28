ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании

Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании
Комментарии

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о силе грузинской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией, который состоится 30 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании. В день, когда мы проиграли 1:7, нам не повезло (матч 5-го тура квалификации к Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мамардашвили El Chiringuito TV.

ЧЕ-2024 — квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 7
Испания
0:1 Мората – 22'     0:2 Кверквелия – 27'     0:3 Ольмо – 38'     0:4 Мората – 40'     1:4 Чакветадзе – 49'     1:5 Мората – 66'     1:6 Уильямс – 68'     1:7 Ямаль – 74'    

Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Нико Уильямс: не видел на Евро-2024 команду сильнее, чем сборная Испании

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android