Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о силе грузинской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией, который состоится 30 июня.

«Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании. В день, когда мы проиграли 1:7, нам не повезло (матч 5-го тура квалификации к Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мамардашвили El Chiringuito TV.

Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: