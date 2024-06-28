Мамардашвили: Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании
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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о силе грузинской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией, который состоится 30 июня.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кварацхелия сильнее, чем вся сборная Испании. В день, когда мы проиграли 1:7, нам не повезло (матч 5-го тура квалификации к Евро-2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мамардашвили El Chiringuito TV.
ЧЕ-2024 — квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 7
Испания
0:1 Мората – 22' 0:2 Кверквелия – 27' 0:3 Ольмо – 38' 0:4 Мората – 40' 1:4 Чакветадзе – 49' 1:5 Мората – 66' 1:6 Уильямс – 68' 1:7 Ямаль – 74'
Напомним, матч Испания — Грузия пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.
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