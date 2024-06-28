Игрок Дании Эриксен: кажется, многие считают, что мы уже проиграли сборной Германии

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Германии. Встреча состоится в субботу, 29 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Не терпится выйти на поле. Матч на вылет с немцами в Германии. Что может быть важнее? Многие, кажется, считают, что мы уже проиграли, поэтому мы можем играть свободно и выкладываться на полную. Я с нетерпением жду возможности показать, что мы можем сражаться с лучшими командами на этом турнире. Верю, что мы можем победить немцев, но многое должно сложиться», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут в период с 29 июня по 2 июля.