Гуренко рассказал, от каких игроков «Локомотива» ждёт прогресса в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко предположил, кто из молодых игроков железнодорожников может прибавить в новом сезоне чемпионата России.

«В последних матчах прошлого сезона мне понравился Батраков в «Локомотиве». Думаю, у него появится шанс больше играть в основном составе. Видно, что он перспективный игрок. Мне кажется, он прибавит. Вообще, много молодых ребят, кто должен прибавить.

Ушло много лидеров, и они должны пользоваться этой возможностью. Салтыков тот же из Самары. Он очень быстрый. Интересно, как он себя проявит», — приводит слова Гуренко Legalbet.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова заработала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», набрав 57 очков.