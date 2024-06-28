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Первак — о Соболеве: верю, что «Зениту» не нужны люди с нарушенной психологией

Первак — о Соболеве: верю, что «Зениту» не нужны люди с нарушенной психологией
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Я верю, что в «Зените», в отличие от «Спартака», руководители трезвомыслящие, и администрация полна желания не принимать людей с нарушенной психикой. Я в это верю. Удивляюсь, почему в «Спартаке» не могут справиться с футболистом, который ведёт себя бездарно. Для «Зенита» нет никакого смысла приобретать такого человека. Честно, я в шоке. Мне этот футболист вообще не нравится», – приводит слова Первака «Спорт день за днём».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы обсуждают возможный трансфер форварда красно-белых за € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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