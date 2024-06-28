ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пепе высказался об отсутствии голов у Роналду на групповом этапе Евро-2024

Пепе высказался об отсутствии голов у Роналду на групповом этапе Евро-2024
Комментарии

Центральный защитник сборной Португалии Пепе ответил на вопрос о результативности 39-летнего нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду, не забившего ни одного гола на групповом этапе Евро-2024.

«Криштиану живёт ради голов, это факт. Но вы видели, насколько он вовлечён в игру для того, чтобы помогать сборной? Это невероятно. Он игрок, проведший больше всего минут в нашей команде, и ему 39 лет», — приводит слова Пепе Record.

Напомним, Роналду принял участие во всех трёх матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одной результативной передачей. На стадии 1/8 финала этого соревнования португальская национальная команда встретится со Словенией.

Материалы по теме
Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android